Дорогие читатели! В номере продолжение проекта «Россия. Волоконная оптика XXI век». Продолжаем рассказывать о компаниях, командах, лидерах, технологиях, внесших значительный вклад в развитие волоконной оптики в России. В этот раз это о молодой, амбициозной команде «НПК МаксТелеКом». Они впервые в России создали, разработали важнейшее устройство, оборудование, без которого невозможно построить современную ВОЛС. Речь идет о сварочном аппарате для оптических волокон. До сих пор сварочные аппараты нам поставляли в основном наши восточные партнеры (Япония, Корея, Китай). И вот - отечественная разработка этого высокотехнологичного оборудования. Задача крайне непростая. Это тот самый «нано» уровень, когда надо обеспечить стабильную сварку оптического волокна с допусками в доли микрометра. Много там проблем и вопросов, от физики и конструирования, до программного обеспечения. Но команда справилась, прошла путь от идеи до запуска в серийное производство. Российские решения, российское производство. Использовался и современный подход в организации работы и бизнеса, венчурные модели. Команда заявляет параметры сварочного аппарата как минимум не хуже лучших мировых, есть свои ноу-хау. Ждем аппарат на рынке. Впереди большой объем работ. Предстоит еще много строек, много работ по обслуживанию уже построенных волоконных сетей доступа. Посмотрим. Оценим. Сравним. А журнал «Фотон-Экспресс» будет отслеживать это направление. Проект «Россия. Волоконная оптика XXI век» продолжается с 2015 года, вышло более 10 номеров. Считаем проект успешным и нужным, полностью соответствующим миссии журнала «Фотон-Экспресс» - содействие развитию высоких технологий в России, волоконно-оптических технологий. Но слышны и голоса скептиков/пессимистов: «Да, ладно. Не надо придумывать. Не может быть в России успехов в высоких технологиях». И вот пришло сообщение. Мировое сообщество высоко оценило результаты нашего «волоконного» академика Е.М. Дианова. Смотрите в номере. В номере также. 2-й ежегодный семинар «Приоритетные направления развития Фотоники» Нам необходимо выработать предложения об использовании технологий Фотоники и требуемых мер поддержки от Федеральных органов исполнительной власти.
МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ. СЕМИНАР КОРНИНГ Компания Corning Incorporated провела традиционный осенний семинар по волоконно-оптической тематике «Развитие технологий оптической связи и волокон». Рассмотрены вопросы. Обзор мирового рынка оптического волокна, 45 лет инноваций в волоконной оптике. Перспективы развития, тенденции, драйверы роста. Технологи 5G и Дата центры. Пути развития. Новые стандарты и новые волокна. Инженерные вопросы, практика использования ВОЛС. Возможность использования оптических кабелей, находящихся в длительной эксплуатации. VI Международный форум Broadband Russia Forum 2016/ Развитие широкополосных сетей нового поколения в России. Телеком - основа, платформа развития. Тренды, стратегия. 5G. Проблемы ВОЛС (подходит 25 летний срок службы волокон в ВОЛС). Результаты, рейтинги и задачи развития ИКТ (МСЭ). Россия - родина интернет вещей. Проблемы интернет вещей. Идем в цифровую экономику Воздушные ВОЛС, проблемы и перспективы.
Более подробно и обстоятельно вопросы, поднятые на семинарах, планируется рассмотреть в ближайших номерах «Фотон-Экспресс». Главы из книги «Функциональные модели архитектуры современных транспортных сетей связи». Новости отрасли. Проект «Устранения цифрового неравенств» продолжается.
ведущее российское издание по современным телекоммуникациям, волоконной оптике и связи.
Волоконная оптика - основа многих современных технологий.
Журнал «Фотон-Экспресс» -все о волоконной оптике и не только.
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Вышел из печати Новогодний номер "Фотон-Экспресс"№8(136)
В номере.
Новогодние поздравления коллегам.
Прогнозы. 4-х кратный рост.
Оптические сети на Дальнем Востоке.
Безграничные возможности волоконной оптики.
Функциональные модели современных транспортных сетей.
Анализ неисправностей в PON.
Когерентные DWDM системы.
Мировые лидеры для России.
Перечень материалов, опубликованных в 2016 г.
Подписка на 2017 год.
Подписка на журнал "Фотон-Экспресс" на 2017 г. (счет в файле) Восемь номеров, цена не изменилась. Подарки для подписавшихся. - архивы "Фотон-Экспресс"
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Волоконная оптика XXI век
В 2015 году журнал «Фотон-Экспресс» открыл проект «Россия. Волоконная оптика XXI век»
Основанием для проекта явилось следующее:
волоконная оптика - важнейшее достижение человечества, изменившая мир. Волоконная оптика была, есть и будет одной из основ перехода человечества в новую эру - информационную;
волоконная оптика - основа многих современных технологий от систем передачи информации до современных систем мониторинга;
волоконно-оптические технологии - одни из немногих, в которых, при всех проблемах, России есть чем гордиться и за прошлое, и за настоящее, а главное - впереди большие задачи, большие достижения.
Россия такая страна - нам нельзя без драйва.
В проекте «Россия. Волоконная оптика XXI век» мы публикуем материалы об организациях, компаниях, командах, а главное, - о лидерах, внесших значительный вклад в развитие волоконной оптики в России (СССР).
Вышло уже более десяти номеров журнала с проектом «Россия. Волоконная оптика XXI век».
И все же, наряду с поддержкой проекта, звучали голоса пессимистов/скептиков - да не может быть у России значимых достижений мирового уровня.
И вот пришло сообщение - наш «волоконный» академик Евгений Михайлович Дианов удостоен престижнейшей мировой премии Американского оптического общества за достижения в волоконной оптике.
Вышел из печати Спецвыпуск «Фотон-Экспресс-Наука» №6(133)
В номере опубликованы некоторые материалы конференции «Оптическая рефлектометрия 2016».
Считаем это направление важнейшим и его значимость будет только усиливаться, основные достижения - впереди. В этом году в рамках проекта «Безграничные возможности волоконной оптики» в журнале «Фотон-Экспресс» значительно усилилось направление по системам мониторинга, ВОД и ВОИС.
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2016 г. - год окончательно победившей волоконной оптики
Вышел из печати очередной номер «Фотон-Экспресс» №5(133) В номере продолжение проекта «Волоконная оптика XXI век». В этом номере это научно-технический журнал «Фотон-Экспресс», последовательно реализующий миссию «Содействие развития высоких технологий в России. Технологий на основе волоконной оптики». Проекты «Фотон-Экспресс». Конференция «Рефлектометрия 2016» Проект «Сделано в России. Работает на Россию» - «Т8». «Развитие российских DWDM систем: 400G и «дальнобойные линии». Особенности, требования и области использования; - «НЦВО Фотоника». «Волоконно-оптические эрбиевые усилители». Новейшие разработки, не имеющие мировых аналогов. Как волоконная оптика помогает разгонять облака. - «Супертел». «Протяженные DWDM-системы: физическое и компьютерное моделирование» - ИТС. «Разработка и исследование эрбиевого усилителя» - оборудование «ИРЭ-Полюс» В номере - оптические волокна от мировых лидеров. «Т8» и РКЦ создадут систему защищенной квантовой связи. Проект «Устранение цифрового неравенства». ПВОЛС «Сахалин - Камчатка» Контроль и мониторинг линейных трактов DWDM - начинаем публиковать материалы конференции «Рефлектометрия 2016».
В номере продолжается проект «Волоконная оптика XXI века» - публикация материалов об организациях, компаниях, командах, лидерах, внесших большой вклад в развитие волоконной оптики в России, определивших ее развитие.
В этот раз это Нобелевский лауреат, академик А.М. Прохоров, 100-летний юбилей которого мы отмечаем в июле.
Воспоминания учеников, соратников, представителей академической науки и наших ведущих предприятий.
50 лет ВОЛС (январь 1966 г. - Р. Као, нобелевский лауреат)
Юбилей нашего академика Е.М. Дианова.
Чтобы победить - надо не сдаваться (Я. З. Месенжник). День Победы.
Классика. Есть статьи, которые со временем не утрачивают своего значения, остаются актуальными.
«Лазеры и волоконная оптика». А.М. Прохоров, Е.М.Дианов. Рассмотрена история создания, технология, типы и основные принципы работы оптических волокон.
«От тера-эры к пета-эре». Е.М. Дианов.
«Волоконные лазеры». Е.М. Дианов.
Безграничные возможности волоконной оптики. Волоконно-оптические измерительные системы.
Инновационные предприятия отрасли.
Аналоговые ВОЛС. Дисперсионные искажения. Волоконные линии задержки.
Российское волокно, первые результаты.
Новости и события в отрасли. Ожидаем новый дефицит на рынке оптического волокна.
Ближайшие планы редакции.
Продолжаем обсуждение. Об успехах и задачах отрасли.
Фотонизация России. О проекте «Устранение цифрового неравенства». Самой большой стройки ВОЛС в мире.
Крупнейшая сеть GPON., История, планы, уроки, проблемы, парадоксы и новые возможности.
Материалы в развитии проекта «Волоконная оптика XXI века» - возможности, достижения, перспективы. Российские достижения и мировой опыт. Мировые лидеры для России.
Вся волоконная Россия. Сделано в России, работает на Россию.
Альянс лидеров. Циклы статей: на заре волоконной эры. Как это было. Волоконная гвардия.
Материалы по результатам конференций, семинаров, форума: «Состояние оптических волокон, находящихся в длительной эксплуатации», «GPON-2016», «Формирование Единой сети электросвязи России на базе сетей последующего поколения», «Практические особенности сварки оптических волокон» и др
Запланировано значительное увеличение статей несвязного направления: волоконно-оптические датчики, измерительные системы, системы мониторинга: основы работы, разработки, опыт использования.
Публикация материалов из цикла «Волоконная оптика - это очень просто»
В проекте «Сделано в России. Работает на Россию» для отечественных разработчиков и производителей сделаны большие, очень большие скидки.
Госдума одобрила законопроект Минкомсвязи о подключении к ШПД населенных пунктов более 250 жителей
Поправки в ФЗ «О связи» обеспечат ШПД во все села более 250 жителей
Одобрены основные положения инвестиционной программы «Ростелекома»
«"Ростелеком" стал первой государственной компанией, представившей Правительству ключевые положения своей инвестиционной программы на 2014 год, - отметил Николай Никифоров. - У нас был ряд серьезных замечаний по долговой нагрузке "Ростелекома", поэтому компании предстоит задача по оптимизации своей деятельности. Дополнительных резервов нет, кроме того, как повышать свою эффективность. Мы уже видим первые подвижки: достигнуто заметное снижение стоимости строительства одного километра волоконно-оптической сети».
"Ростелеком" реализует масштабный проект коврового покрытия городов Приморского края, в рамках которого медные кабельные сети будут заменены на современные оптоволоконные системы передачи данных. Проект, рассчитанный на 2013-2015 гг., предусматривает стопроцентный охват новыми сетями жилых домов этажностью от 3-х и выше в 21 населённом пункте Приморского края.
Строительство сети во Владивостоке ведется по технологии GPON. В городах Уссурийск, Артем, Арсеньев и Находка ведется строительство сетей MetroEthernet По материалам ComNews
"Ростелеком" в Приморском крае завершил строительство внутризоновой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Преображение - Лазо - Маргаритово. Благодаря строительству новой ВОЛС жители 15 населенных пунктов Приморья уже сегодня могут подключить широкий спектр телекоммуникационных услуг и сервисов. По материалам ComNews
Компания "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) подвела итоги программы развития собственных волоконно-оптических линий (ВОЛС) связи в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 2013 г. Протяженность зоновых ВОЛС за год выросла на 80%, городских ВОЛС - на 20%. Общая длина построенных в 2013 г. ВОЛС превышает 2,4 тыс. км, протяженность собственных ВОЛС МТС на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири достигла почти 10 тыс. км. По материалам ComNews
"Ростелеком" продолжает развивать сеть широкополосного доступа в интернет по технологии ETTH (Ethernet-To-The-Home) в республике Дагестан. Еще около 300 многоквартирных домов этажностью не ниже 3 подключены к волоконно-оптическим линиям связи "Ростелекома". Проект охватывает 7 городов республики - Махачкалу, Дербент, Избербаш, Хасавюрт, Каспийск, Кизляр, Кизилюрт. По материалам ComNews
"Ростелеком" инвестирует 77 млн руб. на настройку сетей для оказания универсальных услуг связи. Всего до 2018 г. оператор получит от государства более 270 млрд руб. на строительство оптоволокна в населенных пунктах. По материалам ComNews