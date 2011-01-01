ведущее российское издание по современным телекоммуникациям, волоконной оптике и связи.

Волоконная оптика - основа многих современных технологий.

Журнал «Фотон-Экспресс» -все о волоконной оптике и не только.

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Вышел из печати Новогодний номер "Фотон-Экспресс"№8(136)

В номере.

Новогодние поздравления коллегам.

Прогнозы. 4-х кратный рост.

Оптические сети на Дальнем Востоке.

Безграничные возможности волоконной оптики.

Функциональные модели современных транспортных сетей.

Анализ неисправностей в PON.

Когерентные DWDM системы.

Мировые лидеры для России.

Перечень материалов, опубликованных в 2016 г.

Подписка на 2017 год.

Подписка на журнал "Фотон-Экспресс" на 2017 г. (счет в файле)

Восемь номеров, цена не изменилась.

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Волоконная оптика XXI век

Основанием для проекта явилось следующее:

волоконная оптика - важнейшее достижение человечества, изменившая мир. Волоконная оптика была, есть и будет одной из основ перехода человечества в новую эру - информационную;

волоконная оптика - основа многих современных технологий от систем передачи информации до современных систем мониторинга;

волоконно-оптические технологии - одни из немногих, в которых, при всех проблемах, России есть чем гордиться и за прошлое, и за настоящее, а главное - впереди большие задачи, большие достижения.

Россия такая страна - нам нельзя без драйва.

В проекте «Россия. Волоконная оптика XXI век» мы публикуем материалы об организациях, компаниях, командах, а главное, - о лидерах, внесших значительный вклад в развитие волоконной оптики в России (СССР).

Вышло уже более десяти номеров журнала с проектом «Россия. Волоконная оптика XXI век».

И все же, наряду с поддержкой проекта, звучали голоса пессимистов/скептиков - да не может быть у России значимых достижений мирового уровня.

И вот пришло сообщение - наш «волоконный» академик Евгений Михайлович Дианов удостоен престижнейшей мировой премии Американского оптического общества за достижения в волоконной оптике.

Вышел из печати Спецвыпуск «Фотон-Экспресс-Наука» №6(133)

В номере опубликованы некоторые материалы конференции «Оптическая рефлектометрия 2016».

Считаем это направление важнейшим и его значимость будет только усиливаться, основные достижения - впереди. В этом году в рамках проекта «Безграничные возможности волоконной оптики» в журнале «Фотон-Экспресс» значительно усилилось направление по системам мониторинга, ВОД и ВОИС.

Подписка 2017. 8 номеров. Стоимость подписки не изменилась: 6400 руб - бумажная версия, 3200 руб - электронная.

Подписка второе полугодие 2016 г. 4 номера + подарок «Фотон-Экспресс» № 4(132). Стоимость подписки 3200 руб - бумажная и 1600 руб - электронная.

Подписка на спецвыпуск Фотон-Экспресс»№6(134). Стоимость 800 руб - бумажная и 500 руб - электронная.

Подписаться можно оплатив счет, либо перечислив нужную сумму через любкю платежную систему.

После оплаты необходимо прислатьнам адрес доставки и копию платежныого поручения.

Подписчики получают доступ к архивам «Фотон-Экспресс», приоритет при публикации в журнале, доступ к новостям «Фотон-Экспресс» в сетевых ресурсах журнала.

2016 г. - год окончательно победившей волоконной оптики

Вышел из печати очередной номер «Фотон-Экспресс» №5(133)

В номере продолжение проекта «Волоконная оптика XXI век».

В этом номере это научно-технический журнал «Фотон-Экспресс», последовательно реализующий миссию «Содействие развития высоких технологий в России. Технологий на основе волоконной оптики». Проекты «Фотон-Экспресс».

Конференция «Рефлектометрия 2016»

Проект «Сделано в России. Работает на Россию»

- «Т8». «Развитие российских DWDM систем: 400G и «дальнобойные линии». Особенности, требования и области использования;

- «НЦВО Фотоника». «Волоконно-оптические эрбиевые усилители». Новейшие разработки, не имеющие мировых аналогов. Как волоконная оптика помогает разгонять облака.

- «Супертел». «Протяженные DWDM-системы: физическое и компьютерное моделирование»

- ИТС. «Разработка и исследование эрбиевого усилителя»

- оборудование «ИРЭ-Полюс»

В номере - оптические волокна от мировых лидеров.

«Т8» и РКЦ создадут систему защищенной квантовой связи.

Проект «Устранение цифрового неравенства».

ПВОЛС «Сахалин - Камчатка»

Контроль и мониторинг линейных трактов DWDM - начинаем публиковать материалы конференции «Рефлектометрия 2016».

Вышел из печати «Фотон-Экспресс» №4(132)

В номере продолжается проект «Волоконная оптика XXI века» - публикация материалов об организациях, компаниях, командах, лидерах, внесших большой вклад в развитие волоконной оптики в России, определивших ее развитие.

В этот раз это Нобелевский лауреат, академик А.М. Прохоров, 100-летний юбилей которого мы отмечаем в июле.

Воспоминания учеников, соратников, представителей академической науки и наших ведущих предприятий.

Перечень некоторых материалов, опубликованных в журнале по этой тематике

ООО ИП «НЦВО Фотоника» - фундаментальная наука и новейшие технологии». Практические результаты реализаций достижений квантовой оптики. Системы мониторинга»

В номере также:

Результаты главной выставки Связистов

Проект «Лица отрасли. Связь 2016»

Продукция компании ИРЭ-Полюс

Обсуждение проблемы - способны ли пластиковые колодцы заменить железобетонные в строительстве сетей связи.

Вышел из печати апрельский номер «Фотон-Экспресс» №3(131)

В номере

Продолжение проекта «Волоконная оптика XXI века». «Умный завод или 4П ИНКАБ» - интервью с генеральным директором А. Смильгевич.

Оптические волокна и кабели.

Руководство по выбору оптического волокна. От подводных, магистральных ВОЛС с рекордными параметрами, до ДАТА-ЦЕНТРОВ и сетей доступа.

Импортозамещение не должно снижать уровень отрасли.

TELECOMMUNICATION ROAD 2016. Мнения специалистов. Решение научно-технической конференции.

TransNet 2016. Развитие телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Вышел из печати «Фотон-Экспресс»№2(130)

Продолжаем проект «Волоконная оптика XXI века». Надежные решения для России. ОАО «СУПЕРТЕЛ». Мы создаем безопасные сети

«Фотоника 2016». Вызовы, перспективы и достижения магистральных DWDM-систем. Тенденции развития. Метрологическое обеспечение. Волоконно-оптические измерительные системы.

СABEX 2016

Оптические транспортные сети

Конференция «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры - как путь выхода из кризиса »

Магистральные транспортные сети России. Вчера. Сегодня. Завтра.

Использование оборудования Супертел на ОИ 2014

Создание автодорожных телекоммуникационных сетей

Проблемы создания транспортных сетей в России

Эволюция транспортных сетей связи

Оптические волокна и кабели

Возможности «ОКС 01» и «Пластком»

Волоконно-Оптические датчики и измерительные системы

Безграничные возможности волоконной оптики.

Вышел из печати «Фотон-Экспресс»№1(129)

В номере.

2016 год - год юбилеев. Важных для нас.

50 лет ВОЛС (январь 1966 г. - Р. Као, нобелевский лауреат)

Юбилей нашего академика Е.М. Дианова.

Чтобы победить - надо не сдаваться (Я. З. Месенжник). День Победы .

Классика. Есть статьи, которые со временем не утрачивают своего значения, остаются актуальными.

«Лазеры и волоконная оптика». А.М. Прохоров, Е.М.Дианов. Рассмотрена история создания, технология, типы и основные принципы работы оптических волокон.

«От тера-эры к пета-эре». Е.М. Дианов.

«Волоконные лазеры». Е.М. Дианов.

Безграничные возможности волоконной оптики. Волоконно-оптические измерительные системы.

Инновационные предприятия отрасли.

Аналоговые ВОЛС. Дисперсионные искажения. Волоконные линии задержки.

Российское волокно, первые результаты.

Новости и события в отрасли. Ожидаем новый дефицит на рынке оптического волокна.

Ближайшие планы редакции.

Продолжаем обсуждение. Об успехах и задачах отрасли.

Фотонизация России. О проекте «Устранение цифрового неравенства». Самой большой стройки ВОЛС в мире.

Крупнейшая сеть GPON., История, планы, уроки, проблемы, парадоксы и новые возможности.

Материалы в развитии проекта «Волоконная оптика XXI века» - возможности, достижения, перспективы. Российские достижения и мировой опыт. Мировые лидеры для России.

Вся волоконная Россия. Сделано в России, работает на Россию.

Альянс лидеров. Циклы статей: на заре волоконной эры. Как это было. Волоконная гвардия.

Материалы по результатам конференций, семинаров, форума: «Состояние оптических волокон, находящихся в длительной эксплуатации», «GPON-2016», «Формирование Единой сети электросвязи России на базе сетей последующего поколения», «Практические особенности сварки оптических волокон» и др

Запланировано значительное увеличение статей несвязного направления: волоконно-оптические датчики, измерительные системы, системы мониторинга: основы работы, разработки, опыт использования.

Публикация материалов из цикла «Волоконная оптика - это очень просто»

В проекте «Сделано в России. Работает на Россию» для отечественных разработчиков и производителей сделаны большие, очень большие скидки.

Некоторые примеры материалов в проекте

Проект "День Победы" .

Уроки проекта.

Победить - это не сдаваться.

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"Связисты в лицах", "Фотоны для Москвы", "Фотоны от "Ростелекома", "Волоконная оптика -

это очень просто" и др.

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Ниже приведены ссылки на содержание некоторых номеров (ФЭ№№ 5 -8) за

прошлый год, а также список научных статей из спецвыпуска "Фотон-Экспресс-Наука".

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Вышел из печати спецвыпуск "Фотон-Экспресс-Наука", №6(110).

В номере материалы 4-й Всероссийской конференции по волоконной оптике (ВКВО), а также

перечень статей предыдущих конференций (порядка пятьсот научных статей по волоконно-

оптической тематике).